CHI VOLEVA MORTO RAPHAEL ALESSANDRO TUNESI? – L’IMPRENDITORE ITALIANO UCCISO IN MESSICO POTREBBE ESSERE STATO FREDDATO PER NON ESSERSI PIEGATO AL PAGAMENTO DEL PIZZO – QUALCUNO RIFERISCE DI PRESSIONI DA PARTE DI UNA SOCIETÀ PERCHÉ CEDESSE LA PROPRIETÀ DEL SUO HOTEL DI LUSSO – LA REGIONE DEL CHIAPAS È DIVENTATA PERICOLOSISSIMA: NELLA STESSA ZONA LO SCORSO ANNO FU ASSASSINATO IL COOPERANTE MICHELE COLOSIO: LA VIOLENZA DELLE GANG È IN CRESCITA, CI SONO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI OMICIDI OGNI ANNO, SENZA SPIEGAZIONE APPARENTE…

Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

La vita di Raphael Alessandro Tunesi si è fermata alle 14 di venerdì vicino alla scuola La Escriba, a Palenque, stato messicano del Chiapas. L'imprenditore italiano era a bordo della sua auto e doveva prendere le figlie quando è stato colpito da un paio di sicari arrivati in moto.

Uno degli assassini ha esploso almeno tre colpi centrando il nostro connazionale, un bersaglio facile. Lo hanno portato in ospedale, ma non ha avuto scampo.

La vittima era piuttosto nota nella zona che ospita resti archeologici importanti. Sposato da 21 anni con Elizabeth, tre figlie, gestiva l'hotel Quinta Chanabnal, un albergo-boutique in «tema» Maya.

Tunesi aveva studiato a lungo questa civiltà, parlava il dialetto indio, conosceva aspetti che attirano visitatori da ogni parte del mondo. Infatti, come esperto, aveva organizzato incontri, mostre, eventi proprio per raccontare un'epoca affascinante mentre nel 2014, insieme ad Antonio Aimi, aveva scritto un libro, L'Arte Maya , una testimonianza ulteriore del suo legame con il territorio e la sua lunga storia. Lo confermano anche le parole di dolore e commozione espresse da molti nei confronti di un uomo che aveva «creduto» nel Chiapas. Perché lo hanno ucciso?

La Farnesina ha auspicato che possa essere fatta luce, l'ambasciata si è mobilitata per seguire la vicenda, passi in linea con situazioni sempre delicate. Tutto, però, dipenderà da chi indaga.

La cronaca messicana con centinaia di migliaia di omicidi racconta di un'infinità di moventi, di delitti senza una spiegazione apparente e di casi risolti in modo frettoloso dalle autorità decise a dare una spiegazione rapida quanto fragile per togliersi di dosso la pressione. A maggior ragione se il fatto di nera supera i confini nazionali. Nel dramma di Tunesi non può essere esclusa la rappresaglia feroce di una gang di estorsori.

Voci - inverificabili - riferiscono di pressioni da parte di una società perché cedesse la sua proprietà. I veleni sono una costante, a volte diventano depistaggi. Qualcuno ipotizza che El Italiano - come era stato soprannominato - sia stato freddato per non essersi piegato al pagamento del «pizzo», una piaga dilagante che ha contagiato anche le zone frequentate da stranieri.

Nel Chiapas, peraltro, vi sono stati molti episodi di violenza e nel luglio di un anno fa venne assassinato il cooperante bresciano Michele Colosio, figura generosa, con un'esistenza dedicata agli altri. Le attività turistiche il target di network ben organizzati. Fenomeno criminale in crescita anche nello Yucatan, lungo la fascia costiera che da Cancun scende fino a Playa del Carmen. Gruppi collegati ai cartelli, bande «autonome», elementi affiliati a organizzazioni straniere si contendono traffici d'ogni tipo, spaccio di droghe, e ovviamente la «tassa» sui commerci, sui negozi, sui locali pubblici. Il numero degli stranieri bersaglio di attacchi si è moltiplicato.

Alcuni innocenti, estranei all'illegalità, finiti nel mezzo non per loro scelta. Altri complici, come è stato di recente per alcuni canadesi d'origine asiatica puniti in un regolamento di conti all'interno di un complesso residenziale. Brutta fine, una settimana fa, per una coppia forse coinvolta in truffe con cripto-valuta: li hanno sgozzati.

Misterioso, infine, quanto avvenuto a Tamasopo, a est di San Luis Potosi. La polizia ha scoperto i rottami carbonizzati di un elicottero usato di solito per tour turistici: a bordo i corpi inceneriti di quattro persone. Avevano le mani legate dietro la schiena, nelle vicinanze pare vi fosse una «cartolina» di rivendicazione, modus operandi usato dai narcos per «spiegare» i loro attacchi. Sono dei killer e si comportano da terroristi.

