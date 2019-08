E LA CHIAMANO ESTATE – IL CALDO HA SPOGLIATO GLI ALBERI DI PARIGI PRIVATI DELLE LORO FOGLIE CHE ADESSO SI ACCUMULANO SUI MARCIAPIEDI – EFFETTO “CANICULE” TUONANO GLI AMBIENTALISTI CHE PUNTANO IL DITO SUL SURRISCALDAMENTO DEL PIANETA, MA IL COMUNE ASSICURA: “LE PIANTE EVITANO LA DISIDRATAZIONE…” (VIDEO)

Alessandra Coppola per "www.corriere.it"

Le foglie morte si accumulano sui marciapiedi di Parigi e non c’è «vento del Nord a portarle via nella fredda notte dell’oblio» come nei celebri versi di Prévert cantati da Yves Montand (Les feuilles mortes, appunto).

Piuttosto un’afa calante che le lascia sull’asfalto e costringe il Comune a mandar fuori gli addetti a ramazzarle prima del tempo. Come se fosse autunno, e invece è inizio agosto.

Effetto «canicule», quindi surriscaldamento del pianeta, dunque cambiamento climatico, avvertono – ancora una volta – gli ambientalisti. Mai in Francia c’è stato un luglio più rovente. «È un anno eccezionale – dice al quotidiano Le Parisien Marc Verdel, capo netturbino -. In genere cominciamo a raccoglierle a fine settembre, a volte addirittura a novembre». A fine anno in genere il «raccolto» è di 40.000 tonnellate di foglie cadute dai 100 mila alberi allineati lungo i boulevard parigini.

E invece, quest’estate, quindici camion della spazzatura hanno già dovuto fare il giro dei venti arrondissement della città. Fenomeno naturale, assicurano da Comune: le piante evitano la disidratazione «spogliandosi».

Ciò non toglie che sia uno stress per la vegetazione, dopo l’onda di calore del 2003 si registrò un aumento della mortalità degli alberi del 25%. L’amministrazione ha lanciato allora un piano di prevenzione, con rilievi mirati per aiutare le piante ad acclimatarsi.

