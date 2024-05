CHIAMATE UNO BRAVO: PARIS HILTON HA RIVELATO DI ESSERSI COMPRATA UNA PROTESI PER LA PANCIA MENTRE ERA IN ATTESA DEI DUE FIGLI VENUTI AL MONDO GRAZIE ALLA MATERNITÀ SURROGATA – L’EREDITIERA, CHE HA DETTO DI NON AVER MESSO AL MONDO I SUOI BIMBI IN MODO NATURALE PERCHÉ "SOFFRE DI ANSIA", HA RACCONTATO DI AVER GIRATO PER CASA UN’INTERA GIORNATA CON UNA PANZA DI PLASTICA: “VOLEVO SEMBRASSE REALE, CI PASSAVO SOPRA LA MANO E LA ACCAREZZAVO. MA ALLA FINE…”

DAGONEWS

paris hilton e il figlio phoenix 3

Paris Hilton condivide nuovi dettagli sulla maternità in un capitolo bonus della versione tascabile di "Paris: The Memoir". Il libro non sarà pubblicato fino al 4 giugno, ma www.today.com ne ha scodellato un’anticipazione.

Lei e il marito Carter Reum sono diventati genitori di due bambini nati tramite la maternità surrogata. Paris ha presentato al mondo Phoenix Barron Hilton Reum nel gennaio 2023 e London Marilyn Hilton Reum nel novembre 2023.

«Il sogno era quello di avere una femmina e un maschio, nati a poco distanza uno dall’altro in modo da crescere come gemelli» ha scritto. La Hilton ha definito "un miracolo della vita" il fatto che entrambi i suoi "angeli surrogati" siano venuti al mondo nello stesso anno. «Tutti quei mesi di iniezioni e di ormoni pazzeschi: ne è valsa la pena».

paris hilton e il figlio phoenix 1

Reum sembrava certo che tutto avrebbe funzionato, ma Paris era terrorizzata: «Avevo paura di respirare. Era come tenere d'occhio due uccellini in un nido: così fragili, così preziosi e completamente fuori dalle nostre mani. Mi sentivo un po' incinta. Mi sentivo così piena di gioia, di possibilità e di nuova vita».

È stato nel delirio dell’attesa, che Paris ha voluto sperimentare come ci si sentisse a essere incinta: «Ho comprato una protesi per la pancia e l'ho indossata in giro per casa per un giorno. So che sembra pazzesco, ma volevo che sembrasse reale, anche in questo modo. Sentivo quel peso davanti a me, ci passavo sopra le mani, immaginavo un'intera vita davanti a noi».

paris hilton annuncia la nascita della figlia london

Alla fine di quella giornata, Paris si rese conto che era "sciocco" fingere. «Non importava che altri potessero vedere che stavo aspettando – ha scritto Paris - Il mio pancione emotivo era reale, era prezioso, ed ero così felice di sapere che era esattamente dove doveva essere, diventando ogni giorno più caldo e più grande».

