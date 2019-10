25 ott 2019 11:07

CHIAMATE DAVID PUENTE! (E MENTANA) - ''NON È COLPA MIA SE FACEVA LO SBRUFFONE''. UNA GIORNALISTA DI ''OPEN'' RISPONDE COSÌ A CHI LA INSULTA SU INSTAGRAM PER COME HA DESCRITTO LUCA SACCHI, IL RAGAZZO UCCISO A ROMA. TRE ANNI FA SU FACEBOOK COLLEGAVA L'ISLAM ALLA SINISTRA, DUNQUE ''ERA CHIARAMENTE UN GIOVANE DI IDEE SOVRANISTE'' - E C'È CHI INVOCA IL ''DESTINO'' PERCHÉ È MORTO PER MANO DI DUE ITALIANI - ORMAI VIVIAMO IN UN MONDO DIVISO IN CLAN, DOVE PURE I MORTI SI PIANGONO SOLO SE APPARTENGONO ALLA NOSTRA PARROCCHIETTA, SENNO' SI POSSONO PURE MALTRATTARE...