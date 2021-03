15 mar 2021 13:30

LA CHIESA NON PROCEDE A PASSO D'OMO - IL VATICANO DICE NO ALLA BENEDIZIONE DELLE COPPIE GAY: "E' UNA FORMA ILLECITA" - E' IL "RESPONSUM" DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE SU UNA PRASSI CHE ALCUNI SACERDOTI, SOPRATTUTTO IN NORD EUROPA E IN GERMANIA, HANNO DA TEMPO FATTO PROPRIA (FORSE ANCHE GRAZIE ALLE APERTURE DI BERGOGLIO AGLI OMOSESSUALI) - LE RAGIONI DEL "NO" SONO TRE…