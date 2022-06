15 giu 2022 19:02

LA CHIESA VI METTE IL LUCCHETTO ALLE MUTANDE – NEL DOCUMENTO DEL DICASTERO PER I LAICI SULLE "NUOVE" LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE AL MATRIMONIO, IL VATICANO METTE A DIETA DAL SESSO TUTTE LE COPPIE CHE NON SONO CONVOLATE A NOZZE: “LA CASTITÀ PREMATRIMONIALE FAVORISCE IL TEMPO PER APPROFONDIRE L’AMICIZIA E PER ACCOGLIERE LA GRAZIA DI DIO. PER QUANTO SIA IN CONTRASTO CON LA MENTALITÀ COMUNE…”