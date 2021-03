24 mar 2021 08:09

CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER STALKING E DIFFAMAZIONE PER MORGAN - IL CANTANTE AVREBBE AVUTO UN COMPORTAMENTO MOLESTO NEI CONFRONTI DI UNA 32ENNE SUA COLLEGA ED EX COMPAGNA: CHIAMATE CONTINUE, MESSAGGI, TENTATIVI DI CONTATTARLA - MORGAN AVREBBE MINACCIATO LA EX DI DIFFONDERE UN SUO VIDEO PERSONALE E LA AVREBBE DIFFAMATA ATTRAVERSO INSINUAZIONI VOLGARI SU UNA CHAT DI WHATSAPP…