23 ago 2019 12:52

LA CHIRURGIA ESTETICA NON FA MIRACOLI. LA PROSSIMA VOLTA, LOURDES – PRIME USCITE PUBBLICHE PER BRIGITTE MACRON DOPO ESSERSI FATTA PIALLARE LA FACCIA IN UN CLINICA FRANCESE: LE RUGHE SULLE GUANCE SEMBRANO SPARITE, MA BORSE E ZAMPE DI GALLINA SONO ANCORA IN BELLA VISTA – LA FIRST LADY SI ERA FATTA RICOVERARE LO SCORSO 17 LUGLIO PER…(VIDEO)