CHIRURGIA FRANKESTEIN - UN GRUPPO DI MEDICI DI NEW YORK HA IMPIANTATO CON SUCCESSO A UN PAZIENTE UN RENE CRESCIUTO IN UN MAIALE GENETICAMENTE MODIFICATO - L'ORGANO E' STATO ATTACCATO ESTERNAMENTE A UN UOMO CEREBRALMENTE MORTO PER 54 ORE, E HA FUNZIONATO CORRETTAMENTE - LA SCOPERTA POTREBBE PORTARE A UNA "FONTE DI ORGANI SOSTENIBILE E RINNOVABILE" MA E' DESTINATA ANCHE A SOLLEVARE QUESTIONI ETICHE...

I chirurghi di New York hanno impiantato con successo a un paziente un rene cresciuto in un maiale geneticamente modificato, e hanno scoperto che l’organo funzionava correttamente. Una scoperta scientifica che un giorno potrebbe produrre una vasta nuova fornitura per pazienti gravemente malati.

Anche se restano molte domande sulle conseguenze a lungo termine del trapianto – il paziente coinvolto era cerebralmente morto ed è stato seguito per sole 54 ore, gli esperti hanno dichiarato che la procedura è stata rivoluzionaria.

«Dobbiamo saperne di più sulla longevità dell’organo» ha detto il dottor Dorry Segev, professore di chirurgia alla John Hospkins School of Medicine, che non è stato coinvolto nella ricerca. «Questo è un enorme passo avanti».

I ricercatori hanno a lungo cercato di coltivare organi adatti al trapianto nei maiali. Solo negli Stati Uniti ci sono 100.000 persone in lista d’attesa per un trapianto, di cui 90mila per un rene. Ogni giorno ne muoiono 12.

Un numero ancora maggiore di americani soffre di insufficienza renale, e sopravvive solo grazie alla dialisi. Per via della scarsità degli organi, la maggior parte delle persone in dialisi non si qualifica per i trapianti, riservati a chi a maggiori possibilità di vivere dopo la procedura.

L’operazione rivoluzionaria è stata eseguita presso la NYU Langone Health. La ricerca non è stata ancora sottoposta a peer review né pubblicata su una rivista medica. Il rene trapiantato è stato ottenuto da un maiale geneticamente modificato, e, per simulare una vero trapianto, è stato collegato a un uomo cerebralmente morto. Il rene, attaccato ai vasi sanguigni nella parte superiore della gamba al di fuori dell’addome, ha iniziato a funzionare normalmente, producendo urina creatina «quasi immediatamente» secondo Robert Montgomery, che ha eseguito la procedura a settembre.

Anche se l’organo non è stato impiantato nel corpo, i problemi con gli xenotrapianti, cioè i trappianti da animali come i primati o i maiali, nascono proprio nell’afflusso di sangue tra il corpo umano e l’organo animale. Per questo il fatto che l’organo abbia funzionato fuori dal corpo fa ben sperare. «È andata meglio di quanto pensassimo» ha detto Montgomery. «Sembrava un qualsiasi trapianto da un donatore vivente. Molti reni di persone decedute non funzionano subito e impiegano giorni o settimane per iniziare a lavorare. Questo ha funzionato immediatamente».

I maiali geneticamente modificati «potrebbero potenzialmente essere una fonte di organi sostenibile e rinnovabile - il solare e il vento della disponibilità di organi», ha detto il dott. Montgomery.

Le reazioni alla notizia tra gli esperti di trapianti sono state diverse, ma tutti hanno riconosciuto che la procedura ha rappresentato un cambiamento epocale. La prospettiva di allevare maiali per prelevare i loro organi per l'uomo è destinata a sollevare interrogativi sul benessere e sullo sfruttamento degli animali, anche se si stima che ogni anno negli Stati Uniti vengano già uccisi 100 milioni di maiali per il cibo.