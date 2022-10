CHISSÀ COME TREMA XI JINPING! – AL CONSIGLIO EUROPEO DI DOMANI E DI VENERDÌ, CI SARÀ ANCHE UNA “DISCUSSIONE STRATEGICA” SULLE RELAZIONI CON LA CINA, E L’INPUT CHE VUOLE DARE L’UE È QUELLO DI “PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UN ATTACCO CINESE A TAIWAN”. “NON POTREMMO STARE A GUARDARE E LE CONSEGUENZE SAREBBERO PESANTI”

xi jiping xx congresso partito comunista

(ANSA) - L'Ue deve prendere in considerazione lo scenario di un attacco cinese a Taiwan e comprendere quali sarebbero le relative conseguenze al suo sistema economico. E' l'input, a quanto si apprende, che verrà sottoposto ai 27 leader al Consiglio Europeo di domani e venerdì, dove si terrà una "discussione strategica" sulle relazioni con Pechino. "L'Ue in quel caso non potrebbe stare a a guardare e le conseguenze sarebbero pesanti: basta pensare che il 98% dei nostri chip viene da Taiwan", spiega un alto funzionario che conosce il dossier. I Paesi Ue dovrebbero dunque lavorare per ridurre da subito "le dipendenze nei settori critici".

XI JINPING IN VIDEOCONFERENZA CON I LEADER EUROPEI PER L'ACCORDO SUGLI INVESTIMENTI ESERCITAZIONI CINA TAIWAN LA STRATEGIA DEL PORCOSPINO - TAIWAN VS CINA la cina circonda taiwan USA - CINA - TAIWAN - MEME xi jinping ursula von der leyen summit ue cina