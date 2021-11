29 nov 2021 18:42

CHISSÀ SE L'EGITTO SPIÒ ANCHE REGENI GRAZIE AI FRANCESI - È FINITA SOTTO INCHIESTA IN FRANCIA L'AZIENDA NEXA TECHNOLOGIES, ACCUSATA DI AVER VENDUTO AL REGIME DEL PRESIDENTE AL SISI MATERIALE DI SPIONAGGIO INFORMATICO - CON QUEI MEZZI IL CAIRO AVREBBE NON SOLTANTO LOTTATO CONTRO I TERRORISTI, MA ANCHE CONTRO GLI OPPOSITORI - UN GIUDICE DI PARIGI PARLA DI "COMPLICITÀ IN ATTI DI TORTURA E SPARIZIONI FORZATE"…