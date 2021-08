CHISSÀ SE COSÌ LO CAPISCONO - AD AGRIGENTO LA 56ENNE MARIA PAOLA GRISAFI, NO VAX PENTITA, LANCIA UN APPELLO DALL'OSPEDALE DOVE È STATA RICOVERATA PER COVID, TRATTENENDO A FATICA LE LACRIME: "VACCINATEVI PERCHÉ IO HO SBAGLIATO A NON FARLO E HO RISCHIATO LA VITA. È UNA MALATTIA BRUTTISSIMA. SI STA MALISSIMO, SE SI RIESCE A SUPERARLO. QUI SIAMO TUTTI SENZA VACCINO E ABBIAMO SBAGLIATO TUTTI" - VIDEO

LA NO VAX PENTITA

Da www.lastampa.it

la no vax pentita 3

Un'esperienza tremenda che le ha fatto rischiare la vita. Maria Paola Grisafi, 56enne di Caltabellotta ricoverata al Covid-Hospital di Ribera (Agrigento) e No-Vax convinta lancia un accorato appello a quanti rifiutano ancora il vaccino, pubblicando un video su Facebook.

«Sono stata malissimo - racconta Grisafi trattenendo le lacrime dietro la maschera dell'ossigeno -. Lo dico a tutti: vaccinatevi perché io ho sbagliato a non farlo e ho rischiato la vita. È una malattia bruttissima. Si sta malissimo, se si riesce a superarlo. Tutti quelli che siamo qua - aggiunge - siamo tutti senza vaccino e abbiamo sbagliato tutti, siamo pentiti. Il Covid è una cosa bruttissima, si sta malissimo».

la no vax pentita 2

Nel video la donna ringrazia il medico che l’ha curata in ospedale perché, dopo le cure, inizia a stare meglio e spera con il suo post di poter convincere chi aveva deciso di non vaccinarsi. La toccante testimonianza dal letto d'ospedale è stata diffusa sui social dall'Asp di Agrigento e in poche ore ha raggiunto centinaia di condivisioni e commenti.

la no vax pentita 1 no vax 3 PROTESTE DEI NO VAX PROTESTE DEI NO VAX manifestazione contro il green pass a milano 1 manifestazione contro il green pass a milano 5 manifestazione contro il green pass a milano 8 PROTESTE DEI NO VAX manifestazione contro il green pass a milano 4 PROTESTE DEI NO VAX no vax 1