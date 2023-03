CHOC IN ARGENTINA, DOVE I RESTI DI UN 32ENNE SCOMPARSO 10 GIORNI FA, SONO STATI RITROVATI NELLO STOMACO DI UNO SQUALO: LA FAMIGLIA HA IDENTIFICATO LA VITTIMA, PADRE DI TRE FIGLI, DA UN TATUAGGIO SU UN BRACCIO – L’ULTIMA VOLTA L’UOMO ERA STATO VISTO SU UNA STRADA SULLA COSTA: L’IPOTESI PIÙ PROBABILE È CHE…

Estratto dell'articolo di Biagio Chiariello per www.fanpage.it

diego barria e la moglie 2

Era scomparso nel sud dell'Argentina dieci giorni fa. A distanza di quasi un mese i suoi resti sarebbero strati trovati all'interno di uno squalo galea, dopo che la famiglia ha riconosciuto un tatuaggio. Diego Barria, 32 anni, era stato visto l'ultima volta vicino alla costa nella provincia meridionale di Chubut, in sella al suo fuoristrada alla fine del 18 febbraio.

[…] due pescatori hanno riferito alla guardia costiera di aver pescato squali vicino a dove si trovava il mezzo del signor Barria, e "quando li stavano pulendo hanno trovato resti umani in uno di loro", ha detto l'ufficiale. I familiari hanno riconosciuto il signor Barria "per un tatuaggio scoperto su uno di quei resti", hanno aggiunto, come scrive ancora CBS News.

squalo bianco

[…] l'ipotesi più accredita è che "abbia avuto un incidente e sia stato trascinato" in mare in qualche modo, ha detto un capo della polizia.

[…]

Lo squalo galea, in cui sono stati recuperati, misurava circa 1,5 metri.

diego barria e la moglie 1 squalo diego barria 2 squalo diego barria 1

[…]