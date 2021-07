12 lug 2021 09:55

CI AVETE ROTTO IL CASTRO: I CUBANI SCENDONO IN PIAZZA PER CHIEDERE CIBO ED ENERGIA ELETTRICA - L'AUMENTO DEI PREZZI DOVUTO ALLA CRISI ECONOMICA HA MESSO IN GINOCCHIO IL PAESE: NEI NEGOZI MANCANO GENERI DI PRIMA NECESSITA' - I PROBLEMI IN PARTE SONO STRUTTURALI, IN PARTE CONSEGUENZA DELLE SANZIONI IMPOSTE DA TRUMP - IN PIAZZA SOPRATTUTTO GIOVANI, CHE HANNO FERMATO IL TRAFFICO E URLATO SLOGAN CONTRO IL GOVERNO - LA POLIZIA HA ASSISTITO SENZA INTERVENIRE, POI...