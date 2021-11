Da www.liberoquotidiano.it

Robe da matti a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7. La puntata è quella di giovedì 11 novembre. Tra gli ospiti un nutrito parterre di negazionisti: in collegamento il giurista Ugo Mattei, che si è distinto per posizioni che flirtano sul delirio sul Covid, dunque in studio ecco Alberto Contri, del fantomatico "comitato no Green pass". In collegamento, a cercare di tenere il punto, ecco Matteo Bassetti, il virologo genovese.

Ad aprire le danze è Contri, in un mix di complottismo e disperazione: "Non ne usciremo mai. L'approccio svedese e inglese è far circolare il coronavirus apposta tra i bimbi che si ammalano poco e acquisiscono un'immunità naturale ben più forte dei vaccini", premette.

Dunque si rivolge con toni insultanti a Bassetti: "Vorrei chiedere una cosa, lei ha detto molte frottole nei mesi passati, dicendo che il vaccino non è sperimentale. Dice anche dal 1980 studiamo l'mRna, ma il vaccino mRna esiste dal 2020. E ancora: lei ha un conflitto di interessi con Pfizer? È nel comitato scientifico di quel gruppo e di altre 11 imprese? Se lei fa il propagandista di un solo farmaco c'è qualcosa che non torna...", insinua.

A quel punto ecco che Bassetti replica, in modo deciso ma pacato: "Io ho rapporti con molte gruppi, nel settore antibiotici. Non ho mai partecipato a un advisory board per nessuno dei vaccini: spero sia chiarito definitivamente, ed è tutto regolamentato da leggi precise, dalla legge italiana e quella internazionale".

Ed è a questo punto che si inserisce Mattei, in modo scomposto, piuttosto vergognoso: "Cioè veramente... anche la pubblicità di quanto è bravo Bassetti. Questo è un signore che ha cambiato mestiere, va in televisione a fare il propagandista di una certa linea, ci prende per il cu***". A quel punto, Bassetti toglie le cuffie, saluta e abbandona lo studio: "Io vi saluto, grazie e arrivederci". E Mattei: "Ne abbiamo mandato via uno, così comincia ad andare meglio". Troppo, anche per Formigli, che manda via anche il giurista: tagliato il collegamento, arrivederci e grazie.

