CI MANCA SOLO IL TORNADO: IN MISSISSIPI SEI PERSONE SONO MORTE E IL GOVERNATORE TATE REEVES HA DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA – COLPITO ANCHE IL NORD DELLA LOUISIANA E L’ALABAMA: CASE DISTRUTTE, MIGLIAIA DI INTERRUZIONI DI CORRENTE SEGNALATE E CHICCHI DI GRANDINE PIÙ GROSSI DELLE PALLE DA BASEBALL – VIDEO

tornado in Mississippi: sei morti e stato di emergenza

tornado in mississippi 4

(LaPresse/Ap) - Forti tornado hanno colpito il Sud degli Usa, provocando la morte di almeno sei persone nel sud del Mississippi e danneggiando case e altri edifici nel nord della Louisiana. Il governatore del Mississippi, Tate Reeves, ha dichiarato lo stato di emergenza.

tornado in mississippi 14

