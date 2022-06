16 giu 2022 15:40

CI MANCAVA PURE L'INCENDIO A FAR SALIRE IL PREZZO DEL GAS! - DA QUESTA NOTTE IL PIU' GRANDE GIACIMENTO RUSSO E' IN FIAMME PER VIA DELL'ESPLOSIONE DI UN TUBO - SECONDO IL GIGANTE DELL'ENERGIA GAZPROM, L'INCIDENTE SAREBBE AVVENUTO ALLE 2.30 DI NOTTE - L'ULTIMA VOLTA CHE C'E' STATO UN INCIDENTE SIMILE, LA PRODUZIONE E' CALATA NOTEVOLMENTE E I PREZZI SONO SCHIZZATI...