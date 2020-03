CI MANCAVA SOLO L’INCENDIO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO: FIAMME NELL’AREA DEL SETTIMO PIANO - SUL POSTO SONO ARRIVATI ALL’ALBA UNA DECINA DI MEZZI DI VIGILI DEL FUOCO PER DOMARE IL ROGO DIVAMPATO AL PIANO DOVE HANNO SEDE GLI UFFICI DEI GIUDICI DELLE INDAGINI PRELIMINARI. NESSUNO È RIMASTO FERITO O INTOSSICATO DAL FUMO…

Luigi Ferrarella per corriere.it

incendio palazzo di giustizia milano

Incendio all’alba al Palazzo di giustizia di Milano, ma per fortuna senza feriti. Il settimo piano, dove hanno sede gli uffici dei Giudici delle indagini preliminari e del Tribunale di sorveglianza, sono stati interessati da un rogo che ha fatto intervenire, dalle 6.30 di questa mattina, molti automezzi dei vigili del fuoco. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme, ma ancora non è stato possibile entrare nei locali a causa dei fumi.

Anche il sottostante sesto piano del Tribunale, dove ci sono metà degli uffici della Direzione distrettuale antimafia, è inagibile, in questo momento, a causa delle infiltrazione dell’acqua usata dai vigili del fuoco per spegnere l’incendio al piano superiore. In mattinata, dovranno dunque essere verificati i danni causati dal rogo, ma è già immaginabile che comportino nuovi e ulteriori problemi organizzativi soprattutto per il Tribunale di sorveglianza che in questi giorni è alle prese con l’emergenza virus Covid-19 nelle carceri lombarde e con la non facile applicazione del recente decreto legge in materia varato dal governo il 17 marzo.