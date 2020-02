CI MANCAVANO I PREDICATORI CHE ANNUNCIANO LA FINE DEL MONDO - MELVIN SANDELIN, STUDIOSO DI TESTI BIBLICI, HA RIMBAMBITO COLORO CHE SEGUONO IL SUO CANALE YOUTUBE CON L’ULTIMA PANZANA APOCALITTICA - AD ATTIZZARE IL PREDICATORE SONO STATI IL CORONAVIRUS, LE CAVALLETTE IN AFRICA E LA CRISI USA-IRAN: “MENTRE IL MONDO VIENE RISUCCHIATO DALLA PAURA, GESÙ CI DICE DI “NON TEMERE”. QUESTE COSE DEVONO ACCADERE, SONO UN SEGNO DI CIÒ CHE AVVERRÀ PRESTO, GESÙ STA TORNANDO…” - VIDEO

DAGONEWS

melvin sandelin

Ci mancavano i predicatori che annunciano la fine del mondo e l’imminente ritorno di Gesù Cristo: in seguito all’invasione di locuste in Africa, alla crisi tra Usa e Iran e all’esplosione del Coronavirus, lo studioso di testi biblici Melvin Sandelin ha esortato coloro che guardano i video sul suo canale YouTube "Christian Life" a non temere, sostenendo che quello che sta succedendo è solo una parte del processo finalizzato al ritorno di Gesù Cristo.

locuste in africa

Sandelin ha spiegato che il coronavirus è "solo uno degli esempi" secondo cui la profezia della fine del mondo si sta adempiendo. «Sappiamo dalle profezie bibliche che il mondo finirà quando Gesù tornerà. Quando vediamo aumentare questi segni, sappiamo che ci stiamo avvicinando a quel momento così come leggiamo nei versetti di Matteo.

CORONAVIRUS

2000 anni fa Gesù aveva previsto che prima di tornare nel mondo ci sarebbero state nuove malattie. Nonostante gli sforzi della medicina si verificano nuove pandemie. Il coronavirus è solo uno degli esempi di come la profezia si sta adempiendo davanti ai nostri occhi.

locuste

Mentre il mondo intero viene risucchiato dalla paura per il coronavirus, Gesù ci dice di “non temere”. Queste cose devono accadere, sono un segno di ciò che verrà presto, Gesù tornerà presto». Un altro segno sarebbe rappresentato dalla crisi tra Iran e Usa e dall’invasione di locuste, che ricorda una delle piaghe d’Egitto.

fine del mondo locuste coronavirus xi jinping con la mascherina 6

