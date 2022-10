CI MANCAVANO GLI "ECOGOMMISTI" - UN COLLETTIVO AMBIENTALISTA HA PENSATO BENE DI ROMPERE I COGLIONI SGONFIANDO GLI PNEUMATICI DI TUTTI I SUV DEL QUARTIERE "CROCETTA" DI TORINO - I "GRETINI" SOVVERSIVI HANNO PURE RIVENDICATO LE LORO GESTA LASCIANDO UN VOLANTINO SUL CRUSCOTTO: "I SUV CAUSANO TROPPO INQUINAMENTO" - PER FORTUNA UN TIPOGRAFO NEL QUARTIERE MUNITO DI COMPRESSORE HA RIMESSO IN PISTA LE MACCHINE...

Massimiliano Peggio per www.lastampa.it

Guerra ai Suv, viva le Panda. La rivoluzione ambientale avanza e prende di mira le cilindrate del lusso. «Abbiamo sgonfiato le ruote delle vostre auto perché inquinano. I Suv causano più inquinamento dell’aria rispetto alle auto più piccole».

La notte scorsa un manipolo di «ecogommisti» ha preso d’assalto le vie della Crocetta, sgonfiando a raffica gli pneumatici delle auto di grossa cilindrata parcheggiate in zona: Stelvio, Porsche, Jeep, Land Rover, Bmw, Audi. L’azione è stata rivendicata con un volantino lasciato sul parabrezza di tutte le vetture «castigate». Oltre una ventina. Sul caso indaga la Digos.

Il blitz è stato rivendicato dal collettivo «dell3 SUVversiv3», con tanto di «schwa», per rimarcare l’inclusione della lotta. Ruote sgonfiate e non tagliate. «Sappiamo che ti arrabbierai ma non prenderla sul personale, il problema è la tua macchina non tu» si legge sul volantino, dotato anche di Qr Code per invitare ad approfondire la tematica, una volta sbollentata l’ira.

«I Suv e le auto di lusso devastano il nostro mondo, esauriscono le risorse e distruggono i mezzi di sussistenza come il clima e l’aria». E aggiungono: «Il problema non sono le vostre macchine. Vogliamo scusarci per il disagio, ma vogliamo vivere in un mondo libero da siccità e carestie...».

Colpite le auto parcheggiate in via Lamarmora, via Legnano, via Pastrengo e anche in corso Montevecchio. Anche se gli «ecogommisti» si sono scusati, gli automobilisti si sono infuriati lo stesso. E non poco. «A questa gente direi di controllare bene i dati sull’inquinamento - sbotta un ingegnere informatico - a fine vita queste auto sono meno inquinanti di una Tesla. Dovrebbero informarsi bene, prima di rompere le scatole al mondo».

Per caso, ieri mattina, il tipografo di via Lamarmora, Umberto Mazzoni, è diventato un eroe. Avendo a disposizione un compressore, ha dispensato gonfiaggi in tutta la via. «Il primo che mi ha chiesto aiuto è stato un ragazzo che abita qui di fronte. Alle 7,30 è uscito di casa per andare in ufficio e si è trovato due gomme a terra. Era disperato perché alle 8 doveva partecipare a un’importante riunione di lavoro». Poco dopo altre quattro persone si sono fatte soccorrere da lui. «Tutti, più o meno, dovevano andare al lavoro ed erano infuriati per il contrattempo».

Gli «ecogommisti» sono stati metodici e accorti. A tutte le auto hanno sgonfiato sistematicamente due ruote, scegliendo però quelle rivolte verso i marciapiedi, per nascondersi meglio e non farsi sorprendere dalla strada da qualche pattuglia delle forze dell’ordine. Gli investigatori della Digos, intervenuti in mattinata, hanno censito il numero della auto coinvolte e identificato i proprietari, per raccogliere le denunce.