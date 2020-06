CI MANCAVANO LE SVALVOLATE SUL MONOPATTINO! DUE RAGAZZE CONTROMANO E SENZA CASCO FINISCONO CONTRO UN TAXI: GRAVE UNA 16ENNE – IL FATTO È ACCADUTO TRE GIORNI FA A LAINATE, NEL MILANESE: IN SEGUITO LE CONDIZIONI DELLA GIOVANE "PASSEGGERA" SI SONO AGGRAVATE E GLI ATTI SULL’INCIDENTE SONO ARRIVATI IN PROCURA… - ECCO COSA PREVEDE IL CODICE DELLA STRADA

Cesare Giuzzi per corriere.it

MONOPATTINO 4

Il monopattino è sbucato all’improvviso da una via laterale. L’autista ha fatto solo in tempo ad accorgersene, poi lo schianto contro la fiancata della sua auto. Le ragazze sul mezzo elettrico, 15 e 16 anni, viaggiavano contromano. In quel punto la direzione di marcia non prevede immissioni sulla strada principale, via Adige.

Alla guida dell’auto un tassista, un guidatore esperto, ma questo non è bastato per evitare l’impatto. L’incidente alle 19 di lunedì a Lainate, nell’hinterland. Uno scontro che non appariva grave visto che entrambe le giovani sono state portate in ospedale in codice giallo.

monopattino elettrico 10

Ma nelle ore successive le condizioni della 16enne sono peggiorate e ora è in Rianimazione all’ospedale di Legnano con prognosi riservata. Per questo motivo il caso è finito sul tavolo della Procura. Il magistrato ha disposto il sequestro del mezzo e ieri ha ricevuto i primi atti dalla polizia locale. L’uomo alla guida è stato interrogato ma non è indagato: tutti i testimoni hanno confermato che le vittime viaggiavano in senso vietato.

monopattino elettrico 7

La 16enne era a bordo come «passeggera», alla guida del monopattino elettrico c’era l’amica di 15 anni. Le norme che regolano la circolazione di questi mezzi però prevedono che possa essere utilizzato da una sola persona. Inoltre è obbligatorio che i minorenni indossino il casco. Le due giovani non avevano però alcuna protezione. Per questo adesso la Procura vuole capire se le ragazze conoscessero le regole di base del Codice della strada e le norme per la guida dei mini scooter elettrici.

Un caso che rischia di «fare scuola» vista la diffusione di questi mezzi avvenuta negli ultimi mesi. E non solo in città attraverso lo «scooter sharing», ma anche grazie agli incentivi per l’acquisto di mezzi privati. Secondo le linee guida del Viminale, i monopattini sono equiparati alle biciclette: devono avere potenze limitate e non superare i 25 chilometri orari. A bordo solo una persona e nessuna possibilità di violare il codice. Sui marciapiedi solo a bassa velocità.

monopattino elettrico 6 monopattino elettrico 4 monopattino elettrico 5 MONOPATTINO CONTE MEME