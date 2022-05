CI MERITIAMO L'ESTINZIONE: I GIOVANI PREFERISCONO AVERE UN CANE CHE UN FIGLIO! - SETTE MILLENNIAL AMERICANI SU DIECI AMMETTONO DI PREFERIRE GLI ANIMALI DOMESTICI AI PARGOLI. NON SOLO: LA METÀ DI LORO DICHIARA APERTAMENTE DI AMARE PIÙ CANI E GATTI DELLA MAMMA E DEI FRATELLI! - IN CASO DI PROBLEMI MEDICI GRAVI, UNO SU QUATTRO SAREBBE DISPOSTO A VENDERE LA MACCHINA PER SALVARE IL PROPRIO CANE O GATTO, QUASI LA META' FAREBBE UN SECONDO LAVORO E IL 46% LANCEREBBE UNA RACCOLTA FONDI...

Dagotraduzione da Study Finds

chihuahua

La generazione Z potrebbe finire per provocare un "boom di pellicce" — dal momento che la maggior parte di loro non vuole davvero avere figli! Un nuovo sondaggio rivela che sette giovani adulti su 10 della Generazione Z preferirebbero adottare un animale domestico piuttosto che avere i propri figli.

Gli adulti della Generazione Z non sono gli unici a preferire gli animali domestici alle persone; gli fanno compagnia i millennial! In un sondaggio su 1.000 proprietari di animali domestici, commissionato da ConsumerAffairs, i ricercatori hanno scoperto che il 57% dei millennial ama il proprio animale domestico più del proprio fratello! La metà di loro ha detto la stessa cosa sulla madre e il 30% ha scelto un animale domestico rispetto al proprio altro significativo!

bulldog francese 1

Complessivamente, l'81% dei proprietari di animali da compagnia millennial afferma di amare il proprio animale domestico più di almeno un membro della famiglia, una percentuale più alta di quella dei baby boomer (77%) o degli intervistati della Generazione X (76%). È interessante notare che i proprietari di gatti (85%) erano leggermente più propensi a scegliere il proprio animale domestico rispetto a un parente rispetto ai proprietari di cani (83%).

Anche se più millennial affermano che preferirebbero essere «genitori umani» rispetto alla Generazione Z, il 58% afferma ancora che preferirebbe possedere un amico peloso piuttosto che diventare un genitore. Per fare un confronto, solo il 48% dei Gen X preferisce una vita senza figli.

gatti

Quando si tratta di prendersi cura dei nostri compagni pelosi, i millennial spendono più di qualsiasi altro gruppo per mantenerli in salute. In media, i proprietari di animali millenari spendono 216 dollari al mese per i loro animali domestici. Gli adulti della generazione X spendono solo 161 dollari.

Per problemi medici più grandi, il 60% dei millennial è «molto» o «estremamente» fiducioso nella propria capacità di permettersi cure salvavita per i propri animali domestici. Per coloro che non possono, uno su quattro ha detto che venderebbe la propria auto se ciò significasse salvare il proprio amico peloso.

cuccioli di cane 4

Quasi la metà (49%) farebbe un secondo lavoro per pagare i conti del proprio animale domestico e il 46% avvierebbe una pagina GoFundMe. Un altro 43% venderebbe la propria televisione e il 41% venderebbe il proprio laptop.