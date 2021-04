CI RISIAMO! BERLUSCONI RICOVERATO AL SAN RAFFAELE, NUOVO RINVIO DEL RUBY TER AL 13 MAGGIO – IL CAV PUÒ ESSERE COLPITO DA UNA "FIBRILLAZIONE ATRIALE" CAUSATA DA SITUAZIONI DA STRESS. AL PROCESSO MANCA SOLO LA SENTENZA MA È LA SETTIMA VOLTA CHE L'UDIENZA DECISIVA VIENE RINVIATA IN ATTESA CHE BERLUSCONI SI PRESENTI IN AULA PER RENDERE LE DICHIARAZIONI SPONTANEE CHE HA PREANNUNCIATO…

Stavolta il rinvio del processo Ruby ter a Silvio Berlusconi è più lungo: non solo di una settimana, come nelle ultime occasioni, ma fino al 13 maggio. Perchè il quadro clinico che i difensori del Cavaliere presentano al tribunale di Siena è meno ottimistico di quanto si sperava. I motivi che stanno costringendo Berlusconi al ricovero al San Raffaele dal 6 aprile non sono destinati a esaurirsi rapidamente.

Tanto che il pm Valentina Magnini ipotizza apertamente una «patologia cronica» che possa causare una incapacità permanente dell' ex premier a partecipare al processo.

Oltre all' infiammazione seguita alla vaccinazione per il Covid che ha portato al ricovero, la consulenza di tre professori depositata ieri attesta che Berlusconi può essere colpito da una «fibrillazione atriale» causata da situazioni da stress, quale può certo essere una udienza giudiziaria.

A Siena Berlusconi risponde dell' accusa di corruzione giudiziaria per avere spinto il suo pianista Daniele Mariani a dichiarare - quando venne interrogato nel filone principale del caso Ruby - di non avere assistito a nulla di sconveniente durante le cene serali nella residenza di Arcore. Al processo manca solo la sentenza ma è la settima volta che l' udienza decisiva viene rinviata in attesa che Berlusconi si presenti in aula per rendere le dichiarazioni spontanee che ha preannunciato.

