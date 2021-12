CI RISIAMO! DOPO LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO AL 31 MARZO E DAVANTI ALL’IMPENNATA DEI CONTAGI, IL GOVERNO VALUTA L’OBBLIGO DI MASCHERINA ALL’APERTO IN TUTTA ITALIA PER LE FESTE DI NATALE - NEI PROSSIMI GIORNI SI VALUTERÀ IN BASE AL NUMERO DEI NUOVI POSITIVI SE ESTENDERE LA REGOLA GIÀ PREVISTA PER LE REGIONI IN ZONA GIALLA...

Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per corriere.it

Il governo prorogherà lo stato di emergenza e potrebbe anche decidere di trasferire i poteri della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo alla Protezione Civile.

Nei prossimi giorni si valuteranno anche nuove regole in vista delle festività natalizie per cercare di rallentare la curva epidemiologica. Tra le misure che si stanno esaminando in queste ore c’è l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia come già previsto quando si passa in fascia gialla. La decisione definitiva sarà presa nel corso della riunione a palazzo Chigi.

«Dovremo avere massima cautela a partire dall’utilizzo delle mascherine che io considero ancora uno strumento fondamentale della nostra strategia di contrasto al virus», ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione del suo intervento al seminario “La casa come primo luogo di cura del cittadino. L’accreditamento delle cure palliative e delle Reti di cure palliative”.

Lo stato di emergenza consente di acquistare beni e procedere all’affidamento degli appalti senza le gare per accelerare le procedure.

Con questo regime straordinario si affidano maggiori poteri ai presidenti di Regione che possono anche firmare ordinanze più restrittive rispetto ai provvedimenti del governo.

Sarà prorogato anche il Comitato tecnico scientifico e tutte le decisioni saranno prese dopo averle discusse in cabina di regia a palazzo Chigi dove sono presenti i capi delegazione dei partiti della maggioranza.

Da ansa.it

Lo stato di emergenza Covid è prorogato fino al 31 marzo del 2022.

E' quanto prevede la bozza di decreto legge, ancora suscettibile di modifiche, che è sul tavolo del Consiglio dei ministri.

La bozza si compone di 11 articoli e proroga tutte le misure legate all'emergenza.

Nasce un'infrastruttura, presso un sito militare, per "lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali". Lo prevede la bozza di decreto legge per la proroga dello stato d'emergenza Covid. Vengono stanziati 6 milioni per il 2022 "per la realizzazione e l'allestimento, da parte del ministero della Difesa, dell'infrastruttura presso un sito militare". L'obiettivo è "assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da Covid-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future".

All'odg c'è poi l'esame di leggi regionali e varie ed eventuali. È in via di limatura il testo. Questa mattina il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli ha riunito a Palazzo Chigi Francesco Paolo Figliuolo, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e i rappresentanti dei ministeri di Salute e Economia. La proroga, viene spiegato, dovrebbe anche servire ai diversi soggetti interessati a preparare la fase successiva, per una progressiva uscita dallo stato di emergenza.

"Non sono d'accordo con la proroga dello stato di emergenza: se dura più di due anni è un controsenso logico e linguistico. Credo che il governo oggi debba riuscire a combattere l'epidemia ripristinando i diritti. Comincia a crearsi un problema per la democrazia. Gli unici a difendere la Costituzione siamo rimasti noi di FdI". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni intervistata da Venanzio Postiglione, vicedirettore del Corriere, su Corriere.it.

Estendere l'obbligo di mascherine all'aperto, nel periodo delle festività, a tutto il territorio nazionale. E' l'ipotesi che circola in queste ore in ambienti di governo, in vista del Consiglio dei ministri che dovrà approvare il decreto legge per la proroga dello stato d'emergenza Covid. L'ipotesi sarebbe sostenuta da alcuni esponenti dell'esecutivo, anche in considerazione del fatto che diversi sindaci hanno già introdotto l'obbligo nei loro Comuni. Al momento, spiegano però fonti governative, il decreto sullo stato d'emergenza non contempla alcuna norma in tal senso e l'ipotesi non sarebbe ancora stata discussa nel governo.

"Oggi in Cdm ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo", ha detto in mattinata il ministro della Salute Roberto Speranza. "Le terze dosi sono ancora più importanti per fronteggiare la variante Omicron, lo stiamo vedendo dai dati che arrivano", ha sottolineato poi Speranza.

