2 lug 2020 15:45

CI RISIAMO! – MELBOURNE METTE 300MILA PERSONE IN LOCKDOWN PER UN MESE DOPO L’IMPENNATA DI NUOVI CASI DI CORONAVIRUS: IN 30 QUARTIERI A NORD DELLA CITTÀ I RESIDENTI POTRANNO USCIRE DI CASA SOLO PER FARE LA SPESA, PER VISITE MEDICHE PER ANDARE A LAVORO O PER FARE ESERCIZIO FISICO – IERI NELLO STATO DI VICTORIA SI SONO REGISTRATI 77 NUOVI POSITIVI… - VIDEO