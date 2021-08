CI RISIAMO: C’È STATO UN ATTACCO HACKER AI SERVER DELL’AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ DELLA TOSCANA! SONO ANDATI DISTRUTTI NUMEROSI DATI EPIDEMIOLOGICO-STATISTICI, MA I TECNICI STANNO CERCANDO DI RECUPERARLI DAI BACKUP - DALLA REGIONE MINIMIZZANO: NESSUN DATO RUBATO, L’ATTACCO (CHE RISALIREBBE A DUE GIORNI FA) NON HA RIGUARDATO DATI SENSIBILI SANITARI PERSONALI…

(ANSA) - FIRENZE, 19 AGO - Un attacco hacker ai server dell'Agenzia regionale di sanità (Ars) della Toscana ha causato la distruzione di numerosi dati epidemiologico-statistici ma i tecnici sono al lavoro per il loro recupero da back up, dove erano stati salvati. Secondo quanto si spiega da fonti della Regione, nessun dato è stato rubato e l'attacco non ha riguardato dati sensibili sanitari personali poiché l'Ars non li tratta nelle sue attività di studio. L'attacco risalirebbe a circa due giorni fa sta rallentando il lavoro degli operatori dell'Ars. Prevista una denuncia alla polizia postale. (ANSA).

