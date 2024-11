CI SEI O CI FAKE? – IL PROFILO DELLA GIORNALISTA FINANZIARIA DI SKYTG24, MARIANGELA PIRA, È STATO CLONATO DECINE DI VOLTE SU TIKTOK PER SPONSORIZZARE INVESTIMENTI IN CRIPTOVALUTE O SU SITI DI TRADING ONLINE: “QUESTI ACCOUNT DANNO FALSE NOTIZIE FINANZIARIE E CONSIGLIANO SU PIATTAFORME RISCHIOSE" – È SOLO L’ULTIMO CASO DI PERSONAGGI NOTI (DA POLITICI A ATTORI), VITTIME DI TRUFFATORI CHE SFRUTTANO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA PER CREARE DEEPFAKE SEMPRE PIÙ CREDIBILI...

Estratto dell’articolo di Elisabetta Rosso per www.fanpage.it

mariangela pira

Basta entrare su TikTok e digitare nella barra di ricerca Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24, per trovare decine di profili. Solo uno è reale, tutti gli altri sono stati clonati.

"Circa un anno e mezzo fa me ne sono accorta, ero sorpresa quando i primi telespettatori hanno cominciato a segnalare che c'erano profili che sfruttavano la mia immagine per promuovere investimenti", ha spiegato Pira a Fanpage.it.

"Questi account danno false notizie finanziarie e consigliano di investire su piattaforme rischiose", spesso si tratta di investimenti in criptovalute o su siti di trading online. Dietro i profili clonati infatti si nasconde un sistema articolato che sfrutta politici, personaggi dello spettacolo o giornalisti, come nel caso di Pira, per promuovere investimenti online fraudolenti.

profili fake di mariangela pira

Con l'evoluzione della tecnologia deepfake queste truffe sono diventate sempre più sofisticate. I software sono in grado di imitare la voce e riprodurre fedelmente il volto di chiunque per far cadere le vittime nella trappola. Non solo, "spesso questi account scrivono in privato alle persone e imitano anche il mio linguaggio, usano il mio modo di parlare per convincerli a investire dei soldi chissà dove, diversi utenti mi hanno mandato gli screenshot e sono rimasta sorpresa", ha spiegato Pira.

I profili clonati hanno prima colonizzato TikTok e Telegram, ora stanno spuntando anche su Facebook e Instagram. "Li ho segnalati più volte alle piattaforme, ma non tutti sono stati bloccati, anche la polizia postale mi ha spiegato che è molto difficile risalire e chiudere i profili. Chiedo a tutti gli utenti che vedono o vengono contattati da questi account di segnalarli immediatamente sulle piattaforme".

[...]

video fake di mariangela pira

Non è un caso che Pira sia stata presa di mira, è infatti un volto di Sky Tg24 e si occupa di giornalismo finanziario ed economico, le sue competenze sono diventate quindi l'esca usata dai truffatori per convincere le vittime a investire in criptovalute o su piattaforme di trading online. "Questo è un danno alla mia immagine e anche a Sky, non solo, quello che mi preoccupa di più è che le persone possano davvero credere che si tratti di un investimento vantaggioso, ho paura che perdano i loro soldi seguendo le indicazioni dei truffatori che usano il mio volto."

messaggio su profili fake di mariangela pira mariangela pira