CI SON CASCATA DI NUOVO! - MILEY CYRUS BECCATA A UBRIACARSI A LOS ANGELES IN COMPAGNIA DEL CANTANTE YUNGBLUD: GLI SGUARDI, I BACI E I GESTI AFFETTUOSI CONFERMANO CHE TRA I DUE C'E' DEL TENERO, MA A CATTURARE L'ATTENZIONE DEI PAPARAZZI È LA NOTTE SELVAGGIA DELLA STAR CHE, DOPO AVER ANNUNCIATO DI ESSERSI DISINTOSSICATA DA DROGA E ALCOL, È TORNATA ALLE VECCHIE ABITUDINI

DAGONEWS

miley cyrus e yungblud 9

Miley Cyrus è stata avvistata a trincare birre e flirtare con il musicista Yungblud al leggendario Rainbow Room a West Hollywood, quattro mesi dopo aver annunciato la sua sobrietà. La popstar americana e il cantante 23enne britannico hanno praticamente confermato le voci di una relazione mentre sono stati avvistati a spassarsela in un angolo privato del bar.

La cantante, in compagnia di alcuni suoi amici, si trovava sui divanetti del privé del club bevendo shot e birre quando la sua nuova fiamma si è avvicinata per accarezzarle i capelli. Non c'era modo di nascondere la loro chimica mentre lui le poggiava le gambe in grembo e lei si chinava per mordicchiargli il dito, ridacchiando e toccandosi prima di rubargli un bacio e appartarsi per un po' di tempo.

miley cyrus 1

La notte selvaggia di Miley arriva diversi mesi dopo che la star aveva annunciato di essere “sobria da cinque settimane” e che erano passati anni da quando aveva fatto uso di droghe. La cantante aveva parlato della sua relazione problematica con le sostanze lo scorso novembre mentre appariva nello show di Apple Music di Zane Lowe. «[Io] non prendo droghe da anni. Onestamente, non posso prevedere il futuro, ma sto solo cercando di non essere ingenua - ha detto a Rolling Stone nella storia di copertina del gennaio scorso - Sono cose che succedono. Ma in questo momento, direi che dovrà esserci una giornata fredda all'inferno prima di farmi ricadere sulla droga».

miley cyrus e yungblud 10

Miley ha ammesso di aver deciso di smettere di sperimentare con le droghe al compimento dei 26 anni, temendo di potersi ritrovare a far parte del famigerato “Club dei 27” - l'età in cui talenti come Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix e Janis Joplin hanno perso le proprie battaglie contro la dipendenza. «In realtà, uno dei motivi per cui sono diventata sobria è che avevo appena compiuto 26 anni e mi sono detta: "Devo smettere con questa merda, perché a 27 anni è il momento in cui attraversi quella soglia per vivere o morire una leggenda. Il 27, [novembre 2019] ero praticamente completamente sobria. Poi, come molte persone durante la pandemia, ci sono ricascata. È stata una vera battaglia con la mia salute mentale, ansia e tutto il resto. In quel momento ho perso il controllo».

La nuova storia d'amore di Miley con Yungblud è la prima relazione della popstar da quando si è separata con l'attore australiano Cody Simpson lo scorso agosto, 10 mesi dopo il loro primo legame nell'estate 2019.

miley cyrus e yungblud 1

Simpson è stata la prima relazione a lungo termine di Cyrus dopo il divorzio dal marito di sei mesi Liam Hemsworth nell'estate 2019. La storia tra Miley e Liam è durata a intermittenza per quasi un decennio dopo il primo incontro sul set del loro film The Last Song nel 2009. Nel frattempo la Cyrus ha continuato a frequentare la modella Stella Maxwell, l'attore Patrick Schwarzenegger e pochi altri solo per riunirsi con la star di Hunger Games nel 2016 e sposarsi a dicembre 2018.

La popstar ha parlato della sua identità queer mentre era ancora sposata con Hemsworth in un'intervista del 2018 con Vanity Fair, dicendo: «Sono orgogliosa della mia identità».

miley cyrus 3

La relazione pubblica più importante di Yungblud è stata con la cantante Halsey, che ha frequentato da novembre 2018 a settembre dell'anno successivo. I due rimangono amici intimi e sono stati visti per l'ultima volta protestare insieme a Los Angeles nel maggio del 2020. Era anche legato alla star britannica di TikTok Abby Roberts.

