DAGONEWS

foto di epstein con ghislaine maxwell

Volete altre prove del fatto che Epstein fosse un porcone? Allora dovete guardare le foto e le follie che il buon Jeffrey teneva nella sua modesta dimora di Palm Beach: fotografie di ragazze “barely legal” molto svestite, ritratti e scatti dell’ex compagna Ghislaine Maxwell totalmente nuda, tavoli da massaggi e sedie da dentista. Tutto ripreso dalla polizia, durante un blitz nella casa da 16 milioni di dollari di Palm Beach. Alcuni video di quel blitz sono rispuntati la scorsa settimana dopo la morte di Epstein

un tavolo da massaggi verde in casa di epstein

Tra le molte immagini appese alle pareti spicca una in cui si vedono Jeffrey e Ghislaine, amica ed ex compagna del finanziere sospettata di aver organizzato il traffico sessuale di minorenni a uso e consumo del miliardario, in un posto che somiglia molto alla sala stampa della Casa Bianca. I video sono rispuntati dopo la morte del finanziere.

jeffrey epstein ritratto di una donna nuda a casa epstein 1 foto di epstein e ghislan maxwell nella sala stampa della casa bianca la casa di epstein a palm beach il video della polizia che entra a casa di epstein foto nelle pareti di casa epstein interni di casa epstein foto di donne nude sul muro di casa epstein ritratto in bianco e nero di ghislaine maxwell a casa epstein virginia roberts teala davies e l'avvocato gloria allred le vittime di epstein 1 jennifer araoz 1 chauntae davies e bill clinton annie farmer 2 annie farmer 1 george stephanopolous IL PRINCIPE ANDREA CON JEFFREY EPSTEIN il principe andrea gioca a golf 1 il principe andrea gioca a golf 2 jeffrey epstein i registri di volo che incastrerebbero il principe andrea 1 i registri di volo che incastrerebbero il principe andrea 2 i registri di volo che incastrerebbero il principe andrea 3 LA VILLA DI EPSTEIN ALLE ISOLE VERGINI LA VILLA DI EPSTEIN ALLE ISOLE VERGINI JEFFREY EPSTEIN E ALAN DERSHOWITZ IL QUADRO CHE RITRAE BILL CLINTON VESTITO DA DONNA TROVATO A CASA DI EPSTEIN - OPERA DI PETRINA RYAN KLEID jean luc brunel jean luc brunel harvey weinstein david boies alan dershowitz 4 donald e melania trump con jeffrey epstein e la compagna ghislaine maxwell a mar a lago nel 2000 il jet privato di jeffrey epstein lolita express 3 proteste contro jeffrey epstein il jet privato di jeffrey epstein lolita express 2 jeffrey epstein con il principe andrea il jet privato di jeffrey epstein lolita express 1 alan dershowitz 2 ghislaine maxwell 2 ghislaine maxwell JEFFREY EPSTEIN CON BILL CLINTON george mitchell virginia roberts giuffre 3 donald trumo e maxwell bill clinton e jeffrey epstein 2 jeffrey epstein e donald trump ghislaine maxwell 1 andrew pincipe di york il cadavere di epstein 1 il cadavere di epstein 3 il cadavere di epstein 2 il cadavere di epstein 4 il cadavere di epstein 5 jeffrey epstein invitato alla festa di naomi campbell con flavio briatore 2 la casa di manhattan di jeffrey epstein 6 la casa di manhattan di jeffrey epstein 5 la casa di manhattan di jeffrey epstein 4 ghislaine maxwell beccata dal new york post AGENTI DELL FBI NELLA VILLA DI EPSTEIN ALLE ISOLE VERGINI LA VILLA DI EPSTEIN ALLA ISOLE VERGINI foto di una ragazza presumibilmente minorenne a casa epstein

tavolo da dentista in casa epstein bagno di epstein