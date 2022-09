LA VENEZIA DEI GIUSTI – CON L’ARRIVO DI HARRY STYLES SOTTO GLI OCCHI DI CENTINAIA DI RAGAZZINE IN ESTASI LA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA SI AVVIA, PER NOSTRA FORTUNA, AI SUOI ULTIMI GIORNI DI ATTIVITÀ – COME SEMPRE, IL PIÙ CHE PIACE AI CRITICI IN SALA, NON È NÉ LO STESSO CHE LEGGIAMO SUI GIORNALI AMERICANI, NÉ QUELLO CHE PIACERÀ ALLA GIURIA. DIFFICILE CAPIRE QUALI SIANO I FILM FAVORITI. PRESUMO, TRA QUELLI VISTI FINORA, "BONES AND ALL" DI LUCA GUADAGNINO, "TAR" DI TODD FIELDS E... - VIDEO