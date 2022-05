CI VOLEVA IL PROCESSO-SHOW CONTRO L'EX AMBER HEARD PER RIVITALIZZARE LA NOTORIETA' DI JOHNNY DEPP - L'ATTORE SI E' ESIBITO ALLA CHITARRA NELLA COVER DI “ISOLATION” IN COPPIA CON JEFF BECK - QUANDO IL DUO AVEVA INCISO LA CANZONE, IN PIENA PANDEMIA, LE QUOTAZIONI DELL’ATTORE ERANO AL MINIMO E IL BRANO NON SE L’ERA FILATO NESSUNO, MENTRE ORA…

Dagotraduzione da Daily Mail

Il processo per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard che aveva accusato Johnny Depp di essere un partner violento, è alle battute finali. Dopo l’arringa conclusiva della legale di Johnny, Camilla Vasquez, di venerdì scorso, la giuria si è ritirata in Camera di consiglio e martedì prossimo si saprà il verdetto finale. Nell'attesa Depp si è concesso una pausa dal processo e dalla Virginia dove si celebra la causa, è volato in Gran Bretagna.

Quindi, domenica notte, l’attore ha stupito tutti esibendosi con la chitarra in un locale di Sheffield insieme alla leggenda del rock Jeff Beck, con cui ha eseguito una cover di "Isolation" di John Lennon.

Uno dei presenti al concerto ha pubblicato una foto della star de “Il Pirati dei Caraibi” su Twitter e ha scritto: "Non me lo aspettavo... Pensavo fosse in tribunale, ma è venuto fuori che è a Sheffield con Jeff Beck".

“Johnny sta suonando "Isolation” ha esclamato un altro utente di Twitter che ha realizzato un breve video della performance.La canzone era stata pubblicata ufficialmente dalla coppia nel 2020, ma ora ha ottenuto un’enorme notorietà grazie al processo in corso.

Depp ha eseguito anche la cover di "What's Going On" di Marvin Gaye e "Little Wing" di Jimi Hendrix .

Una fonte vicina all’attore ha dichiarato a CourtTV che “Depp è nel Regno Unito per rispettare alcuni impegni che aveva preso precedentemente”.

Depp e Beck, 77 anni, hanno suonato insieme durante la prima ondata della pandemia di Covid-19.

L’attore suona la chitarra in una band con Alice Cooper e Joe Perry degli Aerosmith chiamata Hollywood Vampires.

