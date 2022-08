26 ago 2022 17:46

CI VUOLE DISCIPLINA: IN MISSOURI TORNANO LE PUNIZIONI CORPORALI A SCUOLA! - IL DISTRETTO DI CASSVILLE HA FATTO FIRMARE ALLE FAMIGLIE UN MODULO DI CONSENSO IN MERITO ALLA NUOVA POLITICA SCOLASTICA CHE PERMETTE AGLI INSEGNANTI DI PRENDERE A PIZZE GLI STUDENTI “SOLO QUANDO GLI ALTRI MEZZI AVRANNO FALLITO"- LA PRATICA NEGLI STATI UNITI E' COSTITUZIONALE E IN 19 STATI E' PERMESSA MA SECONDO GLI PSICHIATRI "TRAUMATIZZA E NON PUNISCE”...