3 dic 2021 13:01

CI VUOLE FIUTO PER IL VIRUS – I CARABINIERI STANNO UTILIZZANDO DUE PASTORI TEDESCHI PER INDIVIDUARE PERSONE INFETTE DA COVID-19 - LA PROFESSORESSA MARIA RITA GISMONDO, CHE HA CONDOTTO GLI STUDI PER L’ADDESTRAMENTO DEGLI ANIMALI: “I CANI SONO DIVENTATI PIÙ EFFICIENTI DEI NOSTRI STESSI STRUMENTI: PRIMA ANCORA CHE IL TAMPONE DI UN PAZIENTE FOSSE DICHIARATO POSITIVO IL CANE L'AVEVA GIÀ INDIVIDUATO” – “IL PRINCIPIO PER CUI IL PAZIENTE POSSA ALTERARE IL SUO ODORE È PRESENTE IN TANTISSIME MALATTIE...”- VIDEO