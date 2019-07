CI VUOLE PELOSI SULLO STOMACO – NUOVO CAPITOLO DELLA FAIDA TRA ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ E LA SPEAKER DELLA CAMERA, ACCUSATA DI ISOLARE LE DONNE DI COLORE AL PRIMO MANDATO: “QUANDO SONO INIZIATI I COMMENTI, HO PENSATO CHE LEI VOLESSE MANTENERE UNA DISTANZA PER PROTEGGERE I MEMBRI PIÙ MODERATI. MA IL PERSISTENTE ISOLAMENTO DI DONNE DI COLORE AL PRIMO MANDATO È IRRISPETTOSO…” – QUALCHE GIORNO FA PELOSI AVEVA…(VIDEO)

DAGONEWS

alexandria ocasio cortez 3

Nuovo capitolo della guerra tra Alexandria Ocasio-Cortez e la speaker della Camera Nancy Pelosi, accusata dalla giovane parlamentare di isolare le donne di colore al primo mandato per mantenere il controllo del Partito Democratico.

nancy pelosi 1

Ocasio-Cortez si è lamentata del trattamento che Pelosi riserva a un gruppo di donne del Congresso in particolare lei stessa, Ilhan Omar, Rashida Tlaib e Ayanna Pressley. Il gruppo, formato da donne al loro primo mandato, spesso non concorda con il resto del partito su questioni quali il controllo delle frontiere e sull'impeachment del presidente Donald Trump.

In un'intervista al Washington Post, Ocasio-Cortez ha detto che Pelosi aveva fatto "commenti" sul gruppo, una mossa che lei considera "irrispettosa".

alexandria ocasio cortez 6

«Quando sono iniziati questi commenti, ho pensato che lei stesse mantenendo una distanza per proteggere i membri più moderati – ha detto - Ma il persistente isolamento di donne di colore al primo mandato è irrispettoso». Le quattro donne - a volte chiamate "Squad" - stanno considerando come rispondere a Pelosi e stanno valutando se avere un confronto con la speaker. Ma Ocasio-Cortez ha detto che non vuole parlarne con Pelosi, dicendo: «Non c'è stato un vero rapporto, per essere sinceri».

alexandria ocasio cortez

Pressley ha dichiarato al The Post che i recenti commenti di Pelosi sono "demoralizzanti" e che preoccupa il «segnale che invia alle persone che mi hanno mandato qui». Nei giorni scorsi, infatti, Pelosi aveva minimizzato l'influenza delle quattro donne sul partito: Queste persone hanno il loro pubblico e il loro mondo Twitter. Ma non hanno alcun seguito: sono quattro persone e questo è il numero di voti che hanno preso».

ayanna pressley 1

Mercoledì, Pelosi aveva detto ai democratici in una riunione a porte chiuse che non dovrebbero twittare contro altri membri del partito: «Hai una lamentela? Vieni e parlamene. Ma non twittare sui nostri membri e aspettarti che vada bene».

