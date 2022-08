CIAK, COMINCIA LA SECONDA VITA! – JOHNNY DEPP TORNA DIETRO LA MACCHINA DA PRESA: L’ATTORE GIRERÀ “MODIGLIANI”, PELLICOLA INCENTRATA SUL PITTORE AMEDEO MODIGLIANI, A 25 ANNI DAL SUO PRIMO FILM (“IL CORAGGIOSO” CON MARLON BRANDO) - TRA I PRODUTTORI CI SONO AL PACINO E BARRY NAVIDI. UNA BELLA RIVINCITA PER DEPP DOPO IL PROCESSO CONTRO AMBER HEARD CHE HA RISCHIATO DI MANDARE IN MILLE PEZZI LA SUA CARRIERA E…

Giovanni Berruti per www.lastampa.it

Johnny Depp torna dietro la macchina da presa. È The Hollywood Reporter a svelare che l’attore girerà Modigliani, incentrato sul pittore Amedeo Modigliani, a 25 anni dal suo primo film, Il Coraggioso con Marlon Brando. Tra i produttori l’attore Al Pacino e Barry Navidi, la cui collaborazione ha dato vita a diversi titoli, come Il Mercante di Venezia.

Basato sull'opera teatrale di Dennis McIntyre e sceneggiato da Jerzy e Mary Kromolowski, la pellicola racconterà la storia del pittore e scultore a Parigi nel 1916. Consideratosi a lungo un fallito a livello artistico e commerciale, Modigliani si ritrova a navigare per 48 ore in un ambiente turbolento e movimentato, che segnerà un punto di svolta per la propria vita, consolidando infine la sua reputazione come leggenda. Le riprese inizieranno in Europa la prossima primavera, mentre presto verranno svelati i primi dettagli sul cast.

«Sono davvero onorato di portare sullo schermo la vita del signor Modigliani - ha affermato Depp, che produrrà il film per IN. 2 –. La sua è stata una vita ricca di difficoltà, ma alla fine di successo: una storia universale in cui tutti gli spettatori possono identificarsi».

