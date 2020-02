CIARA TI COSTA LA TEMPESTA! - VIDEO: PANICO SU UN AEREO CHE TENTA DI ATTERRARE PER 5 VOLTE AD AMSTERDAM E POI È COSTRETTO A TORNARE A MADRID. IL TUTTO PER LA TEMPESTA CIARA CHE HA SFERZATO REGNO UNITO E FRANCIA, CON VENTI DA 152 KM/H SULLA TORRE EIFFEL. E IL RECORD DI ATTRAVERSAMENTO DELL'ATLANTICO PER UN VOLO SUBSONICO: DUE ORE IN MENO PER IL NEW YORK-LONDRA, TANTO ERANO FORTI I VENTI IN CODA - LA PERTURBAZIONE TOCCA ANCHE L'ITALIA, DOVE…

MALTEMPO: CIARA, RAFFICHE OLTRE I 150 KM/H ALLA TOUR EIFFEL

onde a dover

(ANSA) - Raffiche di vento a 152 km/h questa notte in cima alla Torre Eiffel a Parigi durante il passaggio della tempesta Ciara che sta sferzando il nord Europa. La capitale di Francia si è risvegliata con alberi caduti e parchi chiusi per sicurezza, anche se la situazione sta progressivamente tornando alla normalità e i danni sono limitati. Traffico sospeso all'aeroporto di Beauvais e voli in ritardo o annullati a Orly e Roissy-Charles-de-Gaulle. Ventisette dipartimenti francesi restano in allerta arancione, con punte di vento a 200 km/h segnalati sulla costa Atlantica. 130.000 i nuclei famigliari rimasti senza corrente elettrica e disagi anche in strada.

Secondo BFM-TV, un camion si è rovesciato sull'autostrada tra Bruxelles e Parigi causando un'interruzione temporanea del traffico. In Francia sono oltre 2.000 gli interventi realizzati questa notte dai pompieri. A Lille, strappata dalla forza del vento parte della facciata di un hotel del centro. Secondo Meteo France, la tempesta Ciara si sposta ora verso sud, tra le Alpi e la Corsica, per quanto riguarda il territorio francese.

il tentativo di atterraggio finisce male e si torna a madrid

MALTEMPO: CIARA, TRE PERSONE FERITE, STOP A CENTINAIA VOLI

(ANSA-AFP) - Tre persone sono rimaste gravemente ferite in Germania a causa della tempesta Ciara che sta sferzando il nord Europa in queste ore. Sospesi tutti i collegamenti ferroviari e centinaia i voli cancellati nei principali aeroporti tra cui 190 a Francoforte e 420 a Monaco. Tra le persone ferite ci sono due donne colpite da un albero caduto a Saarbruecken, al confine con la Francia. L'altro ferito è un ragazzo di 16 anni colpito da un ramo sulla testa a Paderborn.

i tentativi di atterraggio a schipol

VENTO E PIOGGIA,LA TEMPESTA CIARA SFERZA IL NORD EUROPA

(ANSA) - Una tempesta si aggira per il nord Europa, si chiama Ciara, e sta creando gravi danni e disagi, in particolare in Francia, Germania, Olanda e soprattutto Gran Bretagna, alla quale però, grazie ai suoi venti impetuosi, ha anche regalato la soddisfazione di far segnare ad un Boeing 747 della British Airways il record di velocità per un volo commerciale subsonico collegando l'aeroporto di Jfk a quello di Heatrow in 4 ore e 56 minuti invece delle 6 ore e 13 stimate. Ma al di là dei record, Ciara sta causando pesanti intoppi proprio ai trasporti britannici, con voli e treni cancellati e ritardi.

Allarmi alluvioni, inoltre, per straripamenti di corsi d'acqua in numerose contee, hanno costretto all'evacuazione di diverse famiglie, mentre decine di migliaia di abitazioni sono rimaste senza elettricità. Anche la Germania è stata costretta ad interrompere i collegamenti ferroviari in molte parti del nord del Paese. Un treno che percorreva la tratta tra Berlino ad Amsterdam con a bordo oltre 300 persone ha urtato un albero caduto a causa del vento, che in alcune zone ha raggiunto anche i 150 km orari, scoperchiando tetti e facendo volare pericolosamente oggetti di vario genere. Allo stesso tempo, solo negli aeroporti di Francoforte e Amsterdam sono oltre duecento i voli cancellati.

gli effetti della tempesta ciara

In Francia, 42 dipartimenti sono stati posti in stato di allerta arancione e la popolazione è stata invitata ad evitare le zone boschive, le coste e le uscite in mare. E anche Parigi è sotto pressione. La tempesta ha infatti provocato anche la chiusura della Tour Eiffel. "A causa dei forti venti e come misura di sicurezza, la Tour Eiffel è momentaneamente chiusa", si legge sul profilo Twitter della società che gestisce il monumento simbolo della capitale. E problemi ci sono anche per il mondo dello sport. In Inghilterra, infatti, a causa delle condizioni meteo che non garantivano le necessarie condizioni di sicurezza a giocatori e pubblico, è stata rinviata la partita di Premier League fra Manchester City e West Ham.

Analoga decisione è stata presa in Germania per Borussia Moenchengladbach-Colonia. In Francia invece, nonostante il maltempo, si è giocata a Parigi sia Francia-Italia del 6 Nazioni di rugby che la sfida calcistica fra Psg e Lione. Ieri Belgio e Olanda avevano invece giocato d'anticipo decidendo 24 ore prima il rinvio dei match di campionato in programma. E proprio in Belgio, all'aeroporto di Bruxelles sono stati cancellati per precauzione una sessantina di voli. Colpita anche l'Irlanda che, alle prese con le elezioni, si ritrova circa 14 mila abitazioni senza corrente elettrica.

il faro di newhaven nel regno unito

TEMPESTA CIARA, COSA SUCCEDE IN ITALIA NELLE PROSSIME ORE

Il maltempo che sta paralizzando il Nord Europa arriverà presto anche in Italia. Seppur la tempesta Ciara non interesserà direttamente il Belpaese, quest'ultimo ne sarà sfiorato e non mancheranno raffiche di vento forti nella giornata di oggi, lunedì 10 febbraio. In particolare, si farà sentire il Libeccio che raggiungerà i 70-90 km/h sui settori occidentali italiani. I mari saranno in burrasca, soprattutto quello Ligure. Tuttavia, l'arrivo di venti occidentali sullo Stivale provocherà un aumento della temperature con valori oltre la norma. Attesa pioggia sull'alta Toscana e su alcuni tratti del Lazio della Campania fino alla Calabria. Poi tra giovedì 13 febbraio e le prime ore di venerdì 14 il meteo peggiorerà al Nord con piogge e qualche nevicata sui rilievi alpini. Già nel corso di venerdì mattina però, il meteo andrà migliorando al Nord ma peggiorerà al Centro.

gli effetti della tempesta ciara

aerei che evitano la tempesta ciara per attraversare l atlantico