LA CINA CE LA RACCONTA, “MAI INSABBIATI I DATI SULL’EPIDEMIA”, MA INTANTO A WUHAN CORREGGONO I DATI SUI MORTI, CHE SONO 1290 IN PIÙ DI QUANTO AVEVA COMUNICATO IL REGIME – IL PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI: "NON C’È MAI STATO UN INSABBIAMENTO, IL GOVERNO NON LO CONSENTE" - MA SE È DIRETTAMENTE IL GOVERNO A FARLO CHE SUCCEDE? – MACRON: “IN CINA SONO CHIARAMENTE SUCCESSE COSE CHE NON SAPPIAMO”

1 – CORONAVIRUS, WUHAN RIVEDE DATI: +1.290 MORTI, TOTALE SALE A 3.869

(LaPresse/AP) - La città cinese di Wuhan ha aumentato il numero di vittime da Covid-19 di 1.290, con i media statali che hanno riferito che la sottostima era stata dovuta alle insufficienti capacità di ricovero negli ospedali, sopraffatti al culmine dell'epidemia. Il bilancio delle vittime rivisto di Wuhan, che arriva a 3.869, è il più alto in Cina e anche il numero di casi totali nella città, che conta 11 milioni di persone, è stato aumentato di 325 per arrivare a 50.333, pari a circa due terzi del totale degli 82.367 casi segnalati in Cina.

Domande si sono susseguite a lungo circa l'accuratezza della segnalazione dei casi in Cina, con Wuhan in particolare che per diversi giorni a gennaio non ha riportano nuovi casi o morti. Ciò ha portato ad accuse secondo cui i funzionari cinesi hanno cercato di ridurre al minimo l'impatto dell'epidemia e hanno sprecato tempo per portare il contagio sotto controllo in un tempo minore.

2 – CORONAVIRUS, CINA: MAI INSABBIATI DATI SU EPIDEMIA

(LaPresse) - Non c'è mai stato un insabbiamento delle informazioni sull'epidemia di Covid-19 in Cina, il governo di Pechino non consente operazioni del genere. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri cinese, Zhao Lijian, secondo quanto riferito da Cna. Ha aggiunto che la revisione dei dati relativi a Wuhan, dove l'epidemia ha avuto origine a fine 2019, è il risultato di verifiche statistiche finalizzate a garantire accuratezza e che questo tipo di correzione è pratica comune a livello internazionale. Il numero di vittime di Covid-19 nella città di Wuhan è stato corretto, aumentandolo di 1.290, e i media statali hanno affermato che la sottostima sia stata dovuta alle insufficienti capacità di ricovero negli ospedali, sopraffatti al culmine dell'epidemia.

CORONAVIRUS, MACRON: IN CINA SUCCESSE COSE CHE NON SAPPIAMO

(LaPresse) - In Cina "ci sono chiaramente delle cose che sono successe che non sappiamo". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in una intervista al 'Financial Times' a proposito del modo in cui la Cina ha gestito l'emergenza coronavirus.

