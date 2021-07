I MOSTRI DI TARANTO - GLI OTTO AUTISTI CHE PER UN ANNO E MEZZO HANNO ABUSATO DI UNA RAGAZZA DISABILE SI SCAMBIAVANO IN CHAT FOTO E VIDEO DELLE VIOLENZE. PARCHEGGIAVANO GLI AUTOBUS IN ZONE ISOLATE, BLOCCAVANO LE PORTE E VIOLENTAVANO LA GIOVANE, CHE PRENDEVA IL BUS PERIODICAMENTE PER ANDARE DAI NONNI - IN AZIENDA I COLLEGHI SAPEVANO, MA NESSUNO HA MAI DETTO NIENTE. ANZI…