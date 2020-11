14 nov 2020 12:50

CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO PER TRUMP – IL PRESIDENTE USCENTE INVECCHIA DI 20 ANNI IN UN COLPO SOLO DOPO LA SCONFITTA CON BIDEN. IL COLORE DEI CAPELLI PASSA DALL’ACCECANTE “GIALLO CANARINO” A UN SIGNORILE GRIGIO ARGENTO – DELIRIO SUI SOCIAL: "THE DONALD" RIBATTEZZATO “IL COMMANDER IN CHIEF DELLE TINTE” – VIDEO