CIRIACO DE MITA È STATO RICOVERATO IN OSPEDALE AD AVELLINO – IL SINDACO DI NUSCO, CHE HA 92 ANNI, AVREBBE ACCUSATO UN MALORE, MA LE SUE CONDIZIONI NON SONO PREOCCUPANTI. IL "CIRIACOSAURO" SI STAREBBE SOPPONENDO A UNA SERIE DI ACCERTAMENTI – LA ZONA È UNO DEI PRINCIPALI FOCOLAI DELLA REGIONE CAMPANIA

Mario Fabbroni per www.leggo.it

Ciriaco De Mita, ex segretario della Democrazia Cristiana e attuale sindaco di Nusco, in Irpinia, è stato ricoverato al l'ospedale Moscati di Avellino. L'ex premier, che ha 92 anni, avrebbe accusato un malore. Sembra che le sue condizioni non siano preoccupanti ma, in tempi di coronavirus e con la zona di Avellino inserita tra i principali focolai dalla Regione Campania, i medici non si sbilanciano. De Mita si sta sottoponendo a una serie di accertamenti diagnostici per avere un quadro clinico completo.

