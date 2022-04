“TWITTER SARÀ PURE DI MUSK MA NON LO PUÒ GESTIRE COME UN BARISTA GESTISCE IL BAR” - MATTIA FELTRI: “LASCIARE CHE UN SOCIAL DA QUALCHE CENTINAIO DI MILIONI DI ISCRITTI SIA GESTITO AL CAPRICCIO DEL PROPRIETARIO, È UN APPROCCIO PREISTORICO. BISOGNA AVERE UN PENSIERO NUOVO PER LEGGI NUOVE IN UN MONDO NUOVO. L'UE NE HA PROGETTATA UNA CHE ATTRIBUISCE LA RESPONSABILITÀ DI TUTTO QUELLO CHE SI SCRIVE SUI SOCIAL ALL'AZIONISTA, COME SE FOSSE IL DIRETTORE DI UN QUOTIDIANO. IL PROBLEMA È LASCIARE TUTTO COM'È, FINCHÉ UN GIORNO TWITTER, O FACEBOOK O INSTAGRAM, DOVESSE COMPRARSELI IL PRIMO PUTIN CHE PASSA”