LA CLASSE NON È ACQUA – JILL BIDEN HA SCRITTO UNA LETTERA A MELANIA TRUMP NONOSTANTE LA MODELLA SLOVENA ABBIA SNOBBATO L'INVITO ALLA CASA BIANCA: L’HA CONSEGNATA NELLE MANI DEL MARITO DONALD CHE IERI HA INCONTRATO IL PRESIDENTE USCENTE ALLA CASA BIANCA – PER L’ALGIDA MELANIA SI TRATTA DI UNA VENDETTA: SECONDO LEI SONO STATI I BIDEN AD AVER AUTORIZZATO L’FBI A PERQUISIRE LA SUA RESIDENZA A MAR-A-LAGO IN CERCA DI DOCUMENTI CLASSIFICATI NON CONSEGNATI AGLI ARCHIVI NAZIONALI – E L’IDEA CHE QUALCUNO ABBIA FRUGATO NEL CASSETTO DELLE MUTANDE L’HA FATTA IMPAZZIRE AL PUNTO CHE…

Estratto dell’articolo di V. Ma. per il "Corriere della Sera"

La first lady uscente, Jill Biden, ha salutato Donald Trump alla Casa Bianca, durante la sua visita di ieri, e gli ha consegnato una lettera di congratulazioni scritta a mano per Melania, che invece ha rifiutato di partecipare al tradizionale incontro. La ragione — secondo fonti citate dal tabloid di destra New York Post — è che Melania considera i Biden responsabili di aver autorizzato l’Fbi a perquisire la sua residenza a Mar-a-Lago in Florida nell’agosto 2022, alla ricerca dei documenti classificati che non erano stati consegnati agli Archivi nazionali […]

Melania, ex modella nata in Slovenia, ha detto di essersi arrabbiata moltissimo perché gli agenti frugarono «anche tra i miei oggetti personali» e nella stanza del figlio Barron e ha sottolineato che mai avrebbe potuto immaginare di «subire una invasione della privacy da parte del governo qui in America». […] Una fonte ha detto al Post : «Il marito di Jill Biden ha autorizzato l’Fbi a frugare nel cassetto delle sue mutande. I Biden sono disgustosi».

Dopo la vittoria di Trump nel 2016, Melania fece un tour della Casa Bianca con Michelle Obama, ma 4 anni dopo non ci fu un simile invito rivolto ai Biden da parte dei Trump.

Secondo le indiscrezioni sui media americani, Melania potrebbe non trasferirsi a tempo pieno alla Casa Bianca, ma vivere tra Washington, New York e Mar-a-Lago in Florida. Barron, 18 anni, frequenta ora la New York University. […]

