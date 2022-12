CLIC! IL 2022 DELLA FAMIGLIA REALE INGLESE RACCONTATO ATTRAVERSO I 10 SCATTI PIÙ EMBLEMATICI: SE L’ANNO SI ERA APERTO CON IL GIUBILEO DI PLATINO, A IMPERITURA MEMORIA RIMARRANNO LA MORTE E IL FUNERALE DELLA REGINA: DALL’ULTIMA FOTO IN VITA DI UNA ELISABETTA FRAGILE E MINUTA, ALLE FINTE LACRIME DELL’EX ATTRICETTA MEGHAN MARKLE, ALLA RICONCILIAZIONE FASULLA TRA NIPOTI E RISPETTIVE CONSORTI E…

Il 2022 della famiglia reale britannica si è aperto con la complessa organizzazione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, che celebrava i 70 anni di regno: mostre per celebrare The Queen, concorsi per realizzare il dessert a lei dedicato, gadget di ogni genere (inclusa una Barbie a tema). Ma come tutti sanno, a imperitura memoria di questo anno royal rimarranno soprattutto la dipartita e il funerale di Sua Maestà, scomparsa a settembre. Un evento che ha catalizzato l’attenzione del mondo intero, e che rimarrà congelato nel tempo grazie ad una serie di immagini destinate a diventare storia: ecco i momenti più emblematici del 2022 della famiglia reale britannica racchiusi in dieci fotografie.

Il 2022 della famiglia reale in dieci scatti

La regina Elisabetta, l'allora principe Charles e la Duchessa di Cambridge Kate Middleton affacciati al bacone di Buckingham Palace in occasione della parata Trooping the Colour. Indimenticabili le smorfie del principino Louis accanto alla divertita (ma sempre composta) sorellina Charlotte. 2 Giugno 2022

La regina Elisabetta nell'ultimo scatto che la ritrae in vita: presso il suo amato Castello di Balmoral, in Scozia, stava aspettando l'arrivo della Prime Minister Liz Truss, nuova leader del partito conservatore, per quella che doveva essere la loro prima udienza. 6 settembre 2022

Il personale di Buckingham Palace appende ai cancelli del palazzo l'annuncio della morte della Regina, la sovrana più longeva del Regno Unito. 8 settembre 2022

Kate, William, Harry e Meghan vestiti a lutto e straordinariamente insieme al Castello di Windsor: un evento che non promette di ripetersi presto. 10 settembre 2022

Il feretro della Regina viene portato fuori dall'Abbazia di Westminster dove si sono tenuti i funerali. Al suo fianco, Re Charles. 19 Settembre 2022

Meghan Markle in lacrime durante il funerale della Regina Elisabetta, accanto al principe Harry e alle spalle di Carlo e Camilla Parker Bowles.

Kate Middleton arriva al funerale della Regina Elisabetta indossando una collana che apparteneva alla collezione di gioielli personali di Elisabetta II. 19 settembre 2022

Re Carlo e il principe William, prossimo erede al trono, salutano il feretro della sovrana.

La principessina Charlotte, che si è lasciata andare ad un momento di grande tristezza durante i funerali dell'amata bisnonna.

