13 set 2021 18:11

CLORO A QUESTO CLERO - IL SACERDOTE ARGENTINO, NICOLAS PARMA, E' STATO CONDANNATO A 17 ANNI DI CARCERE PER ABUSI SESSUALI SU DUE SEMINARISTI COMMESSI IN PATAGONIA, NEL SUD DEL PAESE, TRA IL 2009 E IL 2012 - IL RACCONTO DI UNA VITTIMA: "NON POTEVO PARLARE CON NESSUNO. NON AVEVO NÉ TELEFONO NÉ SOLDI E CI ERA PROIBITO DIRE COSA STAVA SUCCEDENDO ALL'INTERNO DELLA CONGREGAZIONE…"