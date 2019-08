15 ago 2019 20:42

LA COCA NON E’ UNA CARAMELLA - APPENA SBARCATO A MALPENSA HA INIZIATO A TREMARE E SUDARE, TRASPORTATO IN OSPEDALE, ORMAI PRIVO DI SENSI, NON CE L'HA FATTA: È MORTO COSÌ UN GHANESE DI 28 ANNI, UNO DEI DISPERATI ARRUOLATI COME MULI DAL NARCOTRAFFICO - L'IPOTESI PIÙ PROBABILE È CHE SIA RIMASTO INTOSSICATO DALLA COCA INGERITO PER SUPERARE I CONTROLLI