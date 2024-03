13 mar 2024 16:46

COCA PRO NOBIS - A L'AQUILA, UN PARROCO DI ORIGINI COLOMBIANE È STATO DENUNCIATO DOPO ESSERE RISULTATO POSITIVO ALLA COCAINA IN SEGUITO A UN INCIDENTE STRADALE - IL SACERDOTE, CHE SI SAREBBE RESO IRREPERIBILE DOPO IL SINISTRO, IN PASSATO ERA STATO ACCUSATO DI AVER SOTTRATTO LE OFFERTE DALLA CHIESA (MA NON FU DENUNCIATO) E NEL 2022 ERA RIMASTO COINVOLTO IN UN ALTRO INCIDENTE: IN QUELL'OCCASIONE, SI GIUSTIFICO' DICENDO CHE…