COCCIA GELATA – LO YOUTUBER ROMANO DAMIANO COCCIA, ALIAS “ER FAINA”, ESPRIME CON LA SOLITA SOBRIETÀ L’OPINIONE SUL CATCALLING DOPO LA POLEMICA DI AURORA RAMAZZOTTI: “IO POSSO CAPIRE SE UNO VIENE, TI INSULTA, TI ROMPE IL CAZZO, MA CHE C’È UN MANUALE DI RIMORCHIO? UNO PASSA, VEDE DUE BELLE GAMBE… DICI “AH FANTASTICA”. MICA T’HO DETTO ‘AFFANCULO BRUTTO CESSO” – LA POLEMICA CON ZORZI: “MI FA PENA, MI DISPIACE CHE NON RIESCA A ELABORARE UN RAGIONAMENTO” – VIDEO

"Er Faina":

Per aver pubblicato queste storie su Instagrampic.twitter.com/AwzPoKHksp — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) March 31, 2021

er faina e il catcalling

ZORZI CONTRO ER FAINA: IL CATCALLING FA SCATENARE LA LITE SUI SOCIAL

Da www.adnkronos.com

"Er Faina mi fa pena, mi dispiace che non riesca a elaborare un ragionamento. Una donna non può essere ridotta ad un paio di gambe, non siamo più delle bestie". Tommaso Zorzi, vincitore del Gf Vip, dal proprio profilo Instagram stigmatizza così le parole di Er Faina, personaggio balzato tra le tendenze di Twitter per le proprie 'esternazioni' sul tema del catcalling e delle molestie. "Quello che mi dispiace è che lui sia seguito, questo lo rende pericoloso. Mi auguro che la gente possa capire", dice Zorzi su Instagram.

Ma cosa ha spinto Er Faina tra le tendenze di Twitter? Seguito su Instagram da oltre 1 milione di persone, Er Faina -che sul social si presenta come comico e si definisce 'La Voce Di Chi Non Ha Voce- ha in sostanza derubricato a 'normale tecnica di rimorchio' gli atteggiamenti che vengono riassunti con il termine 'catcalling', usato per indicare apprezzamenti inappropriati che per strada vengono rivolti alle donne e che sono in tutto e per tutto una forma di molestia. Il tema, nei giorni scorsi, era già stato affrontato da Aurora Ramazzotti.

lo scherzo delle iene a tommaso zorzi 16

ER FAINA: “GRIDANO AL CATCALLING PER DUE FISCHI IN STRADA, MA ESISTE UN MANUALE DI RIMORCHIO?”

Da www.today.it

Damiano Coccia – youtuber romano da 1,1 milione di follower noto come Er Faina - ha affidato a svariate storie Instagram il proprio punto di vista sul dibattito riguardante il cosiddetto catcalling, ovvero la pratica di riservare per strada apprezzamenti e avances sgradite, anche con termini sessisti, soprattutto alle donne.

er faina e il catcalling 5

In queste ore la questione trova ampio spazio in rete dopo che Aurora Ramazzotti ha lamentato di esserne spesso vittima, dicendosi schifata da chi è avvezzo al discutibile costume.

Così Er Faina ha detto la sua: “Io posso capire se uno viene, ti insulta, ti rompe il ca*… Ma che c’è un manuale di rimorchio? Uno passa, vede due belle gambe… dici “Ah fantastica”. Mica t’ho detto ‘affanc*** brutto cess*”, ha affermato non prima di aver postato un riferimento proprio a quanto affermato dalla figlia di Eros e Michelle Hunziker. E ancora: “Il catcalling? Per due fischi? Io non so dove andremo a finire. Se qualcuno viene ti tocca, posso capire. Ma se uno fischia e ti dice ‘ah bella’…”.

Poi la precisazione: “Ovviamente questo discorso vale per i ragazzi. Perché se a una ragazzi di 16 anni gli si affianca uno 60 e le dice ‘bella’ sono io che gli tiro uno scarpa...”, ha aggiunto lo youtuber che, in seguito, ha lamentato di essere stato destinatario di accuse e ingiurie da parte di chi non ha condiviso il suo pensiero.

tommaso zorzi vs. dayane mello 2

“Qualcuno mi ha detto che sono pericoloso, manco facessi parte del cartello di Pablo Escobar…”, ha detto ancora, allegando screenshot degli insulti ricevuti: “Io non posso dire quello che ho detto mentre loro politicamente corretti possono dirmi di tutto e di più… This is Italia”, ha chiosato.

er faina e il catcalling 2 tommaso zorzi vs. dayane mello 3 tommaso zorzi al maurizio costanzo show 2 lo scherzo delle iene a tommaso zorzi 15 tommaso zorzi er faina e il catcalling 3 er faina e il catcalling