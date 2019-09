11 set 2019 17:54

COGLIONAZZO ALLA GUIDA – MANOVRA PERICOLOSA IN CRIMEA DOVE UN MOTOCICLISTA HA TENTATO DI SUPERARE UN CAMPER IN CURVA ED È STATO PRESO IN PIENO DALLA MACCHINA CHE VIAGGIA IN DIREZIONE OPPOSTA – LA MOTO SI È FRANTUMATA IN MILLE PEZZI MENTRE L’UOMO E L’AMICO CHE VIAGGIAVA DIETRO DI LUI SONO VOLATI SULL’ASFALTO…(VIDEO)