Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

Prima le posate d' argento, poi un paio di orecchini con brillanti stimati 100 mila euro. La presenza di Mary Luzy Lima de Oliveira, brasiliana di 36 anni, non era certo passata inosservata in casa della famiglia che l' aveva assunta come collaboratrice domestica a piazza Cavour.

Quella della giornalista del Tg2 Mariella Milani. Già al primo furto la colf era stata mandata via e denunciata, ma solo più tardi si è scoperto che aveva fatto sparire anche i gioielli della padrona di casa. Una brutta abitudine quella di rubare ai datori di lavoro che la sudamericana ha portato avanti indisturbata con la complicità del marito che all' occorrenza, per telefono, si spacciava per un facoltoso imprenditore che l' aveva avuta a servizio, pronto a rilasciare alla nuova famiglia referenze positive sul conto della domestica.

A scoprire tutto sono stati gli agenti del commissariato Borgo, che hanno arrestato la 36enne dopo aver recuperato parte dell' argenteria nella sua abitazione in provincia de L' Aquila e gli orecchini in un' oreficeria compiacente del centro, poi multata dalla polizia.

Fra le vittime, oltre alla giornalista, anche una coppia di anziani coniugi forse narcotizzati: l' attuale domestica ha scoperto, nascosto in una bambola di pezza, un farmaco a base di benzodiazepine e il figlio dei padroni di casa ha riferito di frequenti svenimenti dei genitori. Almeno fino a quando Mary Luzy è rimasta a lavorare da loro.

