13 nov 2024 15:52

IL COLMO DI LAVORARE DENTRO UN PALAZZO DI GIUSTIZIA? ESSERE SFRUTTATI E NON AVERE GIUSTIZIA - IL TRIBUNALE DI PALERMO HA ACCOLTO IL RICORSO DI UN GRUPPO DI DIPENDENTI DEL BAR DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PALERMO CHE AVEVA DENUNCIATO IRREGOLARITÀ NEL RISPETTO DEL CONTRATTO DI LAVORO: LE LAVORATRICI HANNO RACCONTATO DI NON ESSERE MAI STATE PAGATE PER MANSIONI SUPERIORI, DI AVER DOVUTO RESTITUIRE PARTE DELLO STIPENDIO E DI AVER GODUTO DI SOLI 12 GIORNI DI FERIE ALL’ANNO – MA LA SOCIETÀ CONDANNATA ORA NON ESISTE PIÙ E…